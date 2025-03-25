SBAB: Dags att mota Olle i grind – Riksbanken höjer två gånger

Riksbanken kommer höja räntan två gånger på kort tid i slutet av 2026. Det tror SBAB. Chefsekonom Robert Boije berättar även vad det kan ha för konsekvenser för bostadsmarknaden - och om man ska binda bolånet eller inte.