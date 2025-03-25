Idag, 16:27
Bure lyfter och Latour faller – så går investmentbolagen
Investmentbolagen har dragit iväg rejält åt olika håll i år. Mellan bäst och sämst skiljer det över 50 procentenheter. Förklaringen handlar minst lika mycket om hur marknaden värderar själva investmentbolaget som hur innehaven har gått.
Klarnas rapport
Idag, 09:26
Inför Klarnas rapport: Flykten från AI bakom lyftet
Klarna-aktien har stigit runt 50% sedan våren. Enligt Deutsche Banks analytiker Nate Svensson beror den största delen av uppgången på saker som ligger utanför bolagets kontroll. Inför tisdagens kvartalsrapport pekar han ut vad Klarna faktiskt måste bevisa.
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