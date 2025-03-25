Investmentbolagen

Idag, 16:27

Bure lyfter och Latour faller – så går investmentbolagen

Investmentbolagen har dragit iväg rejält åt olika håll i år. Mellan bäst och sämst skiljer det över 50 procentenheter. Förklaringen handlar minst lika mycket om hur marknaden värderar själva investmentbolaget som hur innehaven har gått.

STOCKHOLM, SVERIGE 20240805 Börsen, aktier, fonder. Handla på börsen. Foto: Oscar Olsson / TT / Kod 12046

Idag, 17:49

Stockholmsbörsen föll på tisdagen

Stockholmsbörsen backade ytterligare på tisdagen, tyngd av sjunkande omvärldsbörser.

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Idag, 15:04

SBAB: Dags att mota Olle i grind – Riksbanken höjer två gånger

Riksbanken kommer höja räntan två gånger på kort tid i slutet av 2026. Det tror SBAB. Chefsekonom Robert Boije berättar även vad det kan ha för konsekvenser för bostadsmarknaden - och om man ska binda bolånet eller inte.

Klarnas rapport

STOCKHOLM 20250828 Sebastian Siemiatkowski, vd på Klarna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman SVD / TT / kod 10078 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) och Expressen **

Idag, 13:37

Klarna sänker prognoser – rasar i förhandeln

Betalningslösningsbolaget Klarna redovisar en omsättning och rörelseresultat som var högre än väntat under andra kvartalet.

The facade of New York Stock Exchange displays signage for Sweden's Klarna, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo/Richard Drew) NYRD301

Idag, 09:26

Inför Klarnas rapport: Flykten från AI bakom lyftet

Klarna-aktien har stigit runt 50% sedan våren. Enligt Deutsche Banks analytiker Nate Svensson beror den största delen av uppgången på saker som ligger utanför bolagets kontroll. Inför tisdagens kvartalsrapport pekar han ut vad Klarna faktiskt måste bevisa.

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Idag, 13:04

Aktiechefen ser läge i småbolagen: "God vinsttillväxt"

Starkare utsikter i rapporterna talar för att vikta upp andelen småbolag i portföljen, anser DNB Carnegies aktiechef Karl Hedberg. Han spår att Stockholmsbörsen kommer studsa upp igen efter minusdagar i augusti.

Lifco Rydell

Idag, 14:49

Lifco: Värderingen är stenen i skon

Flera av börsens större serieförvärvare släpar efter börsens storbolagsindex OMXS30 senaste året. Lifco är inget undantag. Carl Bennets förvärvsmaskin fortsätter att köpa bolag och har mer förvärvsutrymme.

Taipei 101, the world's tallest skyscraper standing at 1,676-foot-tall, is seen from the fringes of Taipei, Thursday, Nov. 13, 2003. The main shopping mall in the lower levels of the building will be open to the public which is expecting a record turnout. The building is approx. 165 feet taller than the world's former highest office building, the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The highest freestanding tower remains the CN Tower, a 1,815-foot communications structure and outlook point in Toronto. (AP Photo/Wally Santana) COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN Code: 436

Igår, 15:45

Här är årets PPM-vinnare

Asien, energi och tillväxtmarknader har gått starkast bland premiepensionsfonderna hittills i år. Men juli blev betydligt skakigare för flera av årets tidigare vinnare.

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Idag, 08:15

Börsens längsta minussvit på 15 år

Stockholmsbörsen har stängt på minus nio handelsdagar i rad. Det har inte hänt sedan skuldkrisåret 2011.

Seb Förvaltare

Igår, 15:29

Fondvinnaren ökar i sina favoriter

Förvaltaren fortsätter att luta SEB Swedish Value Fund tungt mot finans. Under juli köpte han mer i två banker samtidigt som han drog ned på Wallenberg-bolaget.

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